Frankfurt/Main - Die Europäische Zentralbank (EZB) will ihre ökonomischen Modelle zur Prognose von Inflation überprüfen, um künftig präzisere Voraussagen über die Preisentwicklung vorlegen zu können. "Wir arbeiten mit den nationalen Zentralbanken des Euroraums daran, die Prognosen in Zeiten von großer Unsicherheit anzupassen und zu verbessern", sagte ein EZB-Sprecher der "Bild" (Freitagausgabe).



Die EZB habe, wie andere Ökonomen auch, die aktuelle Inflationsrate unterschätzt, räumte der Sprecher ein. Die EZB steht seit Monaten angesichts der hohen Inflationsraten in den Euro-Staaten in der Kritik. Der Vorwurf ist, dass sie die Teuerungswelle viel zu spät erkannt hat.

