Wiesbaden - Ende Mai 2022 sind knapp 5,5 Millionen Personen in den Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes in Deutschland tätig gewesen. Die Zahl der Beschäftigten stieg gegenüber Mai 2021 um 37.900 oder 0,7 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen am Freitag mit.



Damit legte die Beschäftigtenzahl bereits im fünften Monat in Folge gegenüber dem jeweiligen Vorjahresmonat zu. Im Vergleich zum April 2022 erhöhte sich die Zahl geringfügig um knapp 3.000 oder 0,1 Prozent. Deutlich überdurchschnittlich stieg die Beschäftigtenzahl gegenüber dem Vorjahresmonat in der Herstellung von elektrischen Ausrüstungen sowie in der Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen mit jeweils +3,3 Prozent. In der Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln (+1,3 Prozent), in der Metallerzeugung und -bearbeitung (+1,0 Prozent) und im Maschinenbau (+0,7 Prozent) nahm die Zahl der Beschäftigten ebenfalls zu.



In der Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen ging sie dagegen um 1,9 Prozent zurück. Die im Mai 2022 im Verarbeitenden Gewerbe geleisteten Arbeitsstunden stiegen im Vergleich zum Mai 2021 um 8,9 Prozent auf 693 Millionen Stunden, so die Statistiker weiter. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass der Mai 2022 zwei Arbeitstage mehr hatte als der Vorjahresmonat. Die Entgelte für die Beschäftigten lagen im Mai 2022 bei rund 27,3 Milliarden Euro.



Gegenüber dem Vorjahresmonat war das ein Anstieg um nominal (nicht preisbereinigt) 7,3 Prozent.

