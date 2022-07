Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Freitag im frühen Handel etwas fester. Händler sprechen von einer zaghaften Gegenbewegung nach den starken Verlusten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Freitag im frühen Handel etwas fester. Händler sprechen von einer zaghaften Gegenbewegung nach den starken Verlusten. Die Vorgaben aus den USA sprächen für eine Erholung, heisst es am Markt. Die Wall Street konnte im späten Handel die Verluste noch deutlich eingrenzen. Zudem seien die Zinssorgen wieder etwas abgeklungen. Mit Waller und Bullard hätten...

Den vollständigen Artikel lesen ...