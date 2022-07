Microsoft-Gründer Bill Gates möchte umgehend rund 20 Milliarden US-Dollar an seine Stiftung übertragen.Berlin - Microsoft-Gründer Bill Gates möchte umgehend rund 20 Milliarden US-Dollar an seine Stiftung übertragen. «Ich habe vor, praktisch mein gesamtes Vermögen an die Stiftung zu geben. Ich werde auf der Liste der reichsten Menschen der Welt nach unten rutschen und schliesslich ganz verschwinden», schrieb der 66-Jährige auf Twitter. In seinem Blog erklärte Gates, dass mit den 20 Milliarden Dollar...

Den vollständigen Artikel lesen ...