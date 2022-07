FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 15.07.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS AJ BELL PRICE TARGET TO 280 (320) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS CHEMRING GROUP TO 'UNDERWEIGHT' (EQUAL W,) - PRICE TARGET 336 (360) P - BARCLAYS CUTS ENQUEST ENERGY PRICE TARGET TO 21 (23) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS ENTAIN PRICE TARGET TO 1950 (2100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 1175 (1430) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS INTEGRAFIN PRICE TARGET TO 380 (470) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS NETWORK INTL PRICE TARGET TO 290 (355) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS QUILTER PRICE TARGET TO 100 (120) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SENIOR PLC TO 'OVERWEIGHT' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 183 (137) PENCE - BERENBERG CUTS PAN AFRICAN RESOURCES PRICE TARGET TO 30 (31) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 123 (229) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES DIRECT LINE TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 277 PENCE - CREDIT SUISSE RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 540 (480) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES GLAXOSMITHKLINE-PRICE TARGET TO 1600 (1400) PENCE - 'UNDERPERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ADMIRAL GROUP TARGET TO 2560 (2630) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS DIRECT LINE TARGET TO 290 (300) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS SSP GROUP PRICE TARGET TO 350 (365) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS WIZZ AIR TO 'REDUCE' (HOLD) - JPMORGAN CUTS ADMIRAL GROUP TO 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1750 (3000) P - JPMORGAN CUTS DIRECT LINE TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 240 (315) PENCE - JPMORGAN CUTS EASYJET TO 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 310 (625) PENCE - JPMORGAN CUTS IAG PRICE TARGET TO 1.25 (1.95) EUR - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 4000 (4500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN PLACES BP ON 'NEGATIVE CATALYST WATCH' INTO RESULTS - JPMORGAN PLACES BRITISH AMERICAN TOBACCO ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN PLACES EASYJET AND IAG ON 'NEGATIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN PLACES ENI AND SHELL ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 870 (850) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES BP PRICE TARGET TO 530 (500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BRITISH AMERICAN TOBACCO PRICE TARGET TO 4500(4000) P - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SHELL PRICE TARGET TO 3000 (2850) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 1100 (2300) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS JD WETHERSPOON TARGET TO 790 (980) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1687 (1605) PENCE - 'OVERWEIGHT' - PEEL HUNT CUTS ULTRA ELECTRONICS TO 'HOLD' - RPT/HSBC CUTS WIZZ AIR TO 'REDUCE' (HOLD) - PRICE TARGET 1350 (1975) PENCE - UBS CUTS OCADO PRICE TARGET TO 950 (2100) PENCE - 'NEUTRAL'



