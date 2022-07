Die Aktienmärkte in Europa haben am Freitag wieder zulegt und sich damit von den Verlusten der Vortage etwas erholt.Paris / London - Die Aktienmärkte in Europa haben am Freitag wieder zulegt und sich damit von den Verlusten der Vortage etwas erholt. Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 kletterte am Vormittag um ein Prozent auf 3430,90 Zähler. Der französische Cac 40 zog um 0,56 Prozent auf 5948,80 Punkte an, während der britische FTSE 100 um 1,17 Prozent auf 7122,40 Punkte gewann.

Den vollständigen Artikel lesen ...