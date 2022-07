Berlin - Die parteiinternen Gegner einer festen Frauenquote in der CDU machen auch während der parlamentarischen Sommerpause mobil. Das berichtet die "Bild" (Samstagausgabe) unter Berufung auf Parteikreise.



Demnach arbeiten mehrere Funktionäre von Junger Union (JU) und aus dem CDU-Wirtschaftsflügel aktuell daran, eine nötige Zahl von Delegierten (25 Prozent) auf dem Parteitag für eine geheime Abstimmung zu gewinnen. Die Funktionäre gehen davon aus, dass der von CDU-Chef Friedrich Merz unterstützte Antrag für eine Frauenquote bei einer geheimen Abstimmung scheitern wird. Über den Antrag soll auf dem CDU-Bundesparteitag am 9. und 10. September in Hannover abgestimmt werden.

