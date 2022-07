München - Der FC Bayern und der FC Barcelona haben sich laut Medienberichten am späten Freitagabend auf einen Wechsel von Robert Lewandowski geeinigt. Die Katalanen hätten wie erwartet ein finales Angebot eingereicht, welches die Münchner akzeptiert hätten, berichtete unter anderem "Sky".



Laut des Berichts kassieren die Bayern um die 45 Millionen Euro an fixer Ablöse plus fünf Millionen Euro an möglichen Zusatzzahlungen. Der zweifache Weltfußballer war sich mit Barcelona demnach schon lange einig. Er soll in Barcelona einen Vertrag bis 2025 plus ein Jahr Option unterschreiben. Laut des Berichts von Sky will Lewandowski am Samstag nach Barcelona fliegen und spätestens am Sonntag den Vertrag unterschreiben.

