Magdeburg - Am ersten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Magdeburg zuhause gegen Fortuna Düsseldorf mit 1:2 verloren. Der Aufsteiger spielte von Beginn an euphorisiert auf.



Atik durfte es in der vierten Minute gleich zweimal kurz nacheinander probieren, verfehlte aber beide Male. In der 24. Minute jubelte plötzlich die Fortuna kurz, doch Klaus' vermeintlicher Treffer war im Vorfeld von Klarer mit der Hand abgefälscht worden und zählte nicht. Auf der Gegenseite wehrte in der 31. Minute Kastenmeier einen Müller-Schuss nach Ecke ab. Die Männer aus Sachsen-Anhalt drängten auf das 1:0.



In der 44. Minute gingen dann aber die Gäste in Führung: Lawrence spielte eine Klaus-Flanke im Sechzehner mit der Hand und Hennings verwandelte den fälligen Strafstoß sicher. Zur Pause mussten die Ostdeutschen also einen Rückstand aufholen. In Hälfte zwei startete die Titz-Elf aber denkbar ungünstig: direkt nach Wiederanpfiff leitete Kownacki eine Flanke in der Mitte zu Klaus weiter und der lenkte das Leder direkt ins rechte Eck. Der prompte Anschlusstreffer folgte aber in der 50. Minute, als Ceka in der Mitte Krempicki bediente und der aus 16 Metern wuchtig rechts einschoss.



Die Blau-Weißen blieben dran, die Präzision fehlte jedoch merklich. Ein trockener Versuch von Tanaka aus der Distanz in der 69. Minute hätte die Lage der Heimmannschaft dann fast verschlimmert, die Kugel streifte aber haarscharf über den rechten Knick. Der FCM spielte sich vorne fest, doch ohne weiteren Torerfolg. Effektive Düsseldorfer fuhren am Ende die ersten drei Punkte ein, Magdeburg ging leer aus.

