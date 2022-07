Auf Wochenbasis befindet sich die Varta-Aktie ISIN: DE000A0TGJ55 in einem klaren Abwärtstrend. Dieser Abwärtstrend hat im August letzten Jahres bei einem Kurs von 165,90 Euro begonnen und hat gerade wieder die wichtige Unterstützung bei etwa 70,00 Euro erreicht. Im Mai wurde der Kurs nach einem Tief bei 67,88 Euro wieder in Long-Richtung gehandelt. Schlussendlich konnte die 90-Euro-Marke aber nicht nachhaltig überwunden werden. Auffällig in diesem ...

