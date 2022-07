Aldeyra Therapeutics ISIN: US01438T1060 hatten wir den Abonnenten der RuMaS Trading-Tipps am 26. Juni zum Kauf vorgeschlagen. In unserer Stellungnahme an die Abonnenten hatten wir unter anderem geschrieben: "Nach einer Rallye mit 70 Prozent Zugewinn ist der Aktie die Puste ausgegangen. Nach einem Rücksetzer greifen spekulative Anleger jetzt wieder beherzt zu. Das kurzfristige Chartbild ist bullish und sollten verschiedene Widerstände durchbrochen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...