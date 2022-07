Delhaize will alles Mögliche tun, um weiter die Kaufkraft seiner Kunden zu garantieren. Der Löwe von Delhaize schickte seine "Little Lions" in die Welt, um 500 Basisprodukte der Privatmarke zu wettbewerbsfähigen Preisen in den Blickpunkt zu rücken. Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen, berichtete Alhold/Delhaize in...

Den vollständigen Artikel lesen ...