Die verwalteten Vermögen gingen daher zurück. Dennoch verblieb unter dem Strich ein höherer Gewinn.Genf - Die Privatbank UBP hat sich im ersten Halbjahr 2022 der negativen Entwicklung an den globalen Finanzmärkten nicht entziehen können. Die verwalteten Vermögen gingen daher zurück. Dennoch verblieb unter dem Strich ein höherer Gewinn. Die verwalteten Vermögen seien per Mitte 2022 verglichen mit dem Wert per Ende 2021 um 7,6 Prozent auf 148,2 Milliarden Franken gesunken, teilte UBP am Montag...

