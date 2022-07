Der SMI notiert um 09.15 Uhr 0,43 Prozent höher bei 11'028,92 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt startet fester in die neue Woche und setzt damit den Anstieg vom vergangenen Freitag fort. Unterstützung kommt von starken Vorgaben aus den USA vom Freitag, während die Aktienmärkte in Japan wegen eines Feiertags am Montag geschlossen blieben. Das Börsensentiment dürfte im Vorfeld der nun in die Hochphase eintretenden Berichtssaison und der wohl ersten...

Den vollständigen Artikel lesen ...