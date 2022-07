Berlin - Der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) sieht den Rückgang der Baugenehmigungen für Wohnungen im Mai als "Warnzeichen". Die Folgen der Inflation, der Energiekrise und der gestörten Lieferketten hätten den Bau nun erreicht, sagte ZDB-Hauptgeschäftsführer Felix Pakleppa am Montag.



"Nicht nur wurden in den letzten Monaten Aufträge immer weniger und ungewöhnlich viele Bauprojekte storniert, jetzt müssen wir auch einen weiteren Rückgang bei den Baugenehmigungen verkraften." Immer mehr Investoren und Bauherren seien aufgrund hoher Energiepreise, stark gestiegener Materialkosten, anhaltender Lieferengpässe sowie steigender Bauzinsen verunsichert, so Pakleppa. Die Auftragsbücher der Baufirmen seien zwar noch "gut gefüllt", aber: "Sollte sich dieser Trend fortsetzen und die Zurückhaltung zunehmen, werden wir schon bald eine tiefe Delle in der Baukonjunktur sehen."

