Um die Mittagszeit zieht der EuroStoxx50 um 1,28 Prozent auf 3521,58 Zähler an.Paris / London - Die Erholung an Europas Börsen hat sich am Montag fortgesetzt. Sie folgten damit ebenso wie Asiens Aktienmärkte der freeundlichen US-Vorgabe. Um die Mittagszeit zog der EuroStoxx50 um 1,28 Prozent auf 3521,58 Zähler an. Damit knüpfte der Eurozonen-Leitindex an seine starke Entwicklung vom Freitag an, dank der er seinen Wochenverlust deutlich eingedämmt hatte.

