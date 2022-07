"Chinas Geldpolitik verfügt über genügend Spielraum und Instrumente, um alle neuen Herausforderungen in der zweiten Jahreshälfte zu bewältigen", so die Economic Daily in ihrem Leitartikel vom Montag. Die wichtigsten Punkte (über Reuters) "Es gibt noch Spielraum für eine Senkung des Mindestreservesatzes, da der gewichtete durchschnittliche Einlagenreservesatz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...