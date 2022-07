Wer Ladeinfrastruktur im Gewerbe anbietet, muss an vieles denken, unter anderem an die Abrechnung. Sebastian Bott, Chief Sales Officer bei Wirelane erläutert im Interview, welche Schritte in der Planung nötig sind und wie mit kilowattstundengenauer Abrechnung der Treibhausgas-Minderungsquoten erheblich Zusatzeinahmen möglich sind.Worauf sollten Installationsbetriebe achten, wenn sie Ladelösungen für Gewerbebetriebe und Hotels auswählen beziehungsweise ihre Kunden dazu beraten? Sebastian Bott: Unserer Erfahrung nach gibt es drei wichtige Punkte, worauf Installationsbetriebe achten sollten: Erstens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...