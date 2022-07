Mit diesem Schritt muss das Bundesstrafgericht das am 8. Juli 2022 eröffnete Urteil schriftlich begründen.Lausanne - Die Bundesanwaltschaft (BA) hat nach dem Freispruch der ehemaligen Präsidenten der Fifa und der Uefa, Joseph Blatter und Michel Platini, Berufung angemeldet. Das Bundesstrafgericht in Bellinzona hatte die beiden vom Vorwurf des Betrugs freigesprochen. Sie habe am Freitag Berufung angemeldet, hiess es am Montag bei der BA auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

