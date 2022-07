Nach einer halben Handelsstunde war der Dow etwas vom Tageshoch von 31 644 Punkten zurückgekommen, er legte aber noch um 0,61 Prozent auf 31 479,40 Punkte zu.New York - Nach der starken Erholung am Freitag hat es am Montag zu Beginn an den US-Börsen weitere Gewinne gegeben. Als Kurstreiber erwiesen sich überwiegend positiv aufgenommene Unternehmensnachrichten, die getrieben von Goldman-Sachs-Zahlen vor allem aus dem Bankensektor kamen. Auch Kursgewinne bei Boeing halfen dem Dow Jones Industrial , der den höchsten Stand seit Ende Juni erreichte.

Den vollständigen Artikel lesen ...