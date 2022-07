Die Tour de France hat wieder begonnen, am 1. Juli in Kopenhagen, und dauert noch bis 24. Juli, wo sie in Paris, auf der Champs Elysées ankommen wird. An der Startlinie waren mehr als 20 Teams, die 21 Stationen und 3.328 km absolvieren müssen. Und seit 2018 unterstützt Banane de Guadeloupe & Martinique die Tour. Foto © Banane de Guadeloupe & Martinique Als...

