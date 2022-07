Die Europäische Weltraumorganisation ESA ist Europas Tor zum All. 1987 wurde auch Österreich Vollmitglied, was Grund der gestrigen 35-Jahr-Jubiläumsveranstaltung mit Bundesministerin Leonore Gewessler und dem ESA-Generaldirektor Dr. Josef Aschbacher in Wien war. Die Österreichische Hagelversicherung ist bereits seit fünf Jahren ein Nutzer der ESA-Weltraumdaten. ÖHV...

Den vollständigen Artikel lesen ...