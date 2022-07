In Schleswig-Holstein hat die Ernte der Frühkartoffeln begonnen. Der trockene, kalte April und der nasse Mai haben zunächst für Verzögerungen im Wachstum gesorgt. Die Ernte in diesem Jahr hat aber ähnlich früh wie sonst üblich begonnen, teilt die Landwirtschaftskammer mit. Frühkartoffeln werden in Schleswig-Holstein überwiegend direkt vermarktet....

