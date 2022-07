Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) ist für den "Sustainable Impact Award" (SIA) in der Kategorie "Impact on Earth" nominiert und geht als einer der insgesamt drei Finalisten in die letzte Runde. Welchen der ersten drei Plätze das Unternehmen schlussendlich belegen wird, wird bei der Preisverleihung am 22. September 2022 in Berlin bekannt gegeben. Foto...

Den vollständigen Artikel lesen ...