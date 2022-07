Trotz rekordhohen Bestellungen verdiente Rieter unter dem Strich kein Geld, weil die gestiegenen Rohstoff- und Logistikpreise sowie die Integration gekaufter Firmen die Kosten in die Höhe trieben.Winterthur - Der Spinnereimaschinenhersteller Rieter ist im ersten Halbjahr wie angekündigt in die roten Zahlen gerutscht. Im zweiten Semester peilt das Unternehmen aber wieder schwarze Zahlen an. Die Nachfrage nach Rieter-Produkten ist weiterhin überdurchschnittlich hoch. Dank der rekordhohen Bestellungen im Vorjahr konnte der Winterthurer Konzern im ersten Halbjahr 2022 zwar die Produktion...

