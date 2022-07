Der SMI grenzt im Verlauf die anfänglichen Verluste etwas ein und notiert um 11 Uhr noch um 0,15 Prozent tiefer bei 10'994,10 Punkten.Zürich - An der Schweizer Börse zeigen die Kurse am Dienstag leicht abwärts. Angesichts der anhaltenden Konjunktur- und Inflationssorgen hätten sich die Anleger an die Seitenlinien zurückgezogen, sagte ein Händler. Daher verlaufe das Geschäft auch recht ruhig. «Viele haben resigniert», so der Händler. Die jüngste Aufwärtsbewegung habe sich einmal mehr als Bärenmarkt-Rally erwiesen.

