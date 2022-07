Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag im Tagesverlauf seine Verluste aus dem frühen Handel wieder eingedampft.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag im Tagesverlauf seine Verluste aus dem frühen Handel wieder eingedampft. Bis Börsenschluss konnte der Leitindex SMI dank einer Vielzahl an positiven Neuigkeiten gar recht klar zulegen. Positiv kam an den Märkten etwa an, dass es innerhalb der Europäischen Zentralbank (EZB) einem Bericht zufolge Überlegungen zu einer Zinsanhebung von 50...

