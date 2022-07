Der IT-Grosshändler hat in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres etwas weniger umgesetzt und verdient.Emmen - Der IT-Grosshändler Also hat in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres etwas weniger umgesetzt und verdient. Die Prognose für das Gesamtjahr hat das Unternehmen bestätigt. Der Umsatz sank um 0,5 Prozent auf 5,52 Milliarden Euro, wie das Innerschweizer Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Dabei habe die «starke» Performance in den neuen Geschäftsfeldern die Entwicklung des Consumer...

