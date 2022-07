Der Schweizer Energiedienstleister will eine zweitere PV-Großanlage entlang einer Staumauer eines Wasserkraftwerks in den Alpen bauen. Kunden können sich finanziell beteiligen. Das Schweizer Energieunternehmen EWZ realisiert eine weitere Photovoltaik nutzenden Grossanlage in den Schweizer Hochalpen. Wie das Unternehmen mitteilte, werde diese zweite hochalpine Grosssolaranlage von ewz, Lago di Lei - Solar, eine Länge von 550 Meter und eine Leistung von 343.2 kilowatt Spitzenleistung (kWp) aufweisen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...