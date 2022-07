FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 2583 (3050) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS ASCENTIAL PLC PRICE TARGET TO 390 (430) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS AVIVA PRICE TARGET TO 553 (620) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 595 (695) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 292 (323) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS INTEGRAFIN PRICE TARGET TO 370 (380) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS JUST GROUP PRICE TARGET TO 120 (125) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 380 (400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1500 (1665) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS RENISHAW PRICE TARGET TO 3975 (4200) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS ROTORK PRICE TARGET TO 310 (345) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 11150 (13590) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS VESUVIUS PRICE TARGET TO 310 (375) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES M&G PRICE TARGET TO 226 (195) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS 888 HOLDINGS PRICE TARGET TO 370 (500) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS ENTAIN PRICE TARGET TO 1950 (2060) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS LANCASHIRE PRICE TARGET TO 700 (760) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 107 (129) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 700 (685) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS DELIVEROO PRICE TARGET TO 110 (200) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 2506 (2667) PENCE - 'SELL' - CITIGROUP CUTS HARGREAVES LANSDOWN PRICE TARGET TO 890 (1000) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP CUTS QUILTER TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 105 (170) PENCE - CREDIT SUISSE RAISES WISE PRICE TARGET TO 420 (410) PENCE - 'NEUTRAL' - DZ BANK RAISES FAIR VALUE FOR GLAXOSMITHKLINE TO 1850 (1800) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS ENTAIN PRICE TARGET TO 1975 (2100) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN STARTS ABRDN WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 180 PENCE - GOLDMAN STARTS HALEON WITH 'BUY' - PRICE TARGET 350 PENCE - GOLDMAN STARTS MAN GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 315 PENCE - GOLDMAN STARTS SCHRODERS WITH 'SELL' - PRICE TARGET 2530 PENCE - HSBC CUTS BP PRICE TARGET TO 430 (455) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS DIRECT LINE TO 'REDUCE' - HSBC CUTS SHELL PRICE TARGET TO 2550 (2700) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES VICTREX PRICE TARGET TO 2000 (1900) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 1880 (1750) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES REINITIATES PLAYTECH WITH 'BUY' - PRICE TARGET 550 PENCE - JPMORGAN CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1460 (1480) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 230 (240) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS ELEMENTIS PRICE TARGET TO 144 (155) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS TRUSTPILOT PRICE TARGET TO 110 (135) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN STARTS HALEON WITH 'UNDERWEIGHT' - PRICE TARGET 280 PENCE - MORGAN STANLEY CUTS ASCENTIAL TARGET TO 330 (425) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS ITV PRICE TARGET TO 65 (110) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS S4 CAPITAL PRICE TARGET TO 700 (725) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 800 (750) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES RELX PRICE TARGET TO 2860 (2750) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 130 (140) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/BERNSTEIN STARTS ASTON MARTIN WITH 'MARKET-PERFORM' - PRICE TARGET 460 PENCE - RPT/GOLDMAN CUTS DELIVEROO PRICE TARGET TO 145 (160) PENCE - 'BUY' - RPT/GOLDMAN RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 5700 (5680) PENCE - 'BUY' - RPT/HSBC CUTS DIRECT LINE TO 'REDUCE' (HOLD) - PRICE TARGET 175 (285) PENCE - SOCGEN RAISES FEVERTREE DRINKS TO 'HOLD' (SELL) - PRICE TARGET 900 (1550) PENCE - UBS CUTS ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 1830 (2240) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 255 (326) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1850 (1876) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS ITV PRICE TARGET TO 135 (155) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS JUPITER FUND TO 'SELL' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 125 (138) PENCE - UBS CUTS WPP PRICE TARGET TO 1225 (1500) PENCE - 'BUY'



