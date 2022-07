Am morgigen Donnerstag dürfte der EZB-Rat den Einstieg in die geldpolitische Straffung beschliessen. Fraglich ist allerdings, wie stark die Anhebung ausfällt.Frankfurt - Die Europäische Zentralbank (EZB) steuert auf ihre erste Zinsanhebung seit mehr als einer Dekade zu. Am Donnerstag (21. Juli) dürfte der EZB-Rat den Einstieg in die geldpolitische Straffung beschliessen. Fraglich ist allerdings, wie stark die Anhebung ausfällt. Eine Anhebung um 0,25 Prozentpunkte gilt angesichts starker EZB-Signale als ausgemachte Sache. Allerdings ist auch ein...

