Massive Kostensteigerungen bedrohen derzeit die Liquidität im Mittelstand. Aber nicht jedes kleine und mittlere Unternehmen kommt an den passenden Kredit zu günstigen Konditionen. Das macht alternative Finanzierungsformen attraktiver. Die beliebtesten Alternativen der Mittelstandsfinanzierung: Schuldscheindarlehen, Debt-Fonds, Mittelstandsanleihen und ein IPO.Von Thomas KaufmannDie aktuellen Herausforderungen für Mittelständler sind vielfältig. Die Rekord-Inflation sorgt für stark gestiegene Kosten bei Energie und Materialien. Schmerzlich spürbar wird der Anstieg vor allem für Unternehmen, die die höheren Preise - anders als Großkonzerne - nicht an ihre Kunden weitergeben können. Zudem verschärfen Lieferengpässe die Lage, da derzeit unklar ist, wie lange Firmen auf Rohstoffe und Vorprodukte warten müssen. Die Folge sind Schwierigkeiten bei der Liquiditätsplanung, die sich häufig nur über zusätzliche Geldmittel abfedern lässt.In diesem herausfordernden Umfeld stoßen viele KMU bei der Kreditbeschaffung an ihre Grenzen. Denn die neuen Eigenkapitalbestimmungen von Basel III und Basel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...