Nach der schwungvollen Erholungsrally vom Vortag sind die Anleger am Mittwoch vor dem Stichtag für künftige Gaslieferungen angespannt geblieben.Paris / London - Nach der schwungvollen Erholungsrally vom Vortag sind die Anleger am Mittwoch vor dem Stichtag für künftige Gaslieferungen angespannt geblieben. Der EuroStoxx 50 ging nach einem Hin und Her 0,06 Prozent tiefer bei 3585,24 Punkten aus dem Handel. In der Spitze hatte er zuvor ein halbes Prozent zugelegt, am Nachmittag aber zeitweise auch mit mehr als einem Prozent im Minus gelegen.

Den vollständigen Artikel lesen ...