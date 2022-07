Das erste australische Unternehmen der Welt, Costa, hat begonnen, mit Arugga AI Farming aus Israel zu arbeiten, um Tomatenbestäubungsroboter in seinem Gewächshaus in Guyra, New South Wales, einzusetzen. Die Bestäubung in Gewächshäusern weltweit wird von Hummeln erledigt, aber ihr Einsatz ist in Australien verboten. Das bedeutet, dass der Bestäubungsprozess manuell...

