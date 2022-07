In unserer Analyse vom 15.07.22 Allianz: Pfeile zeigen weiter klar nach unten! hatten wir zuletzt über die charttechnische Situation der Aktie (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) berichtet. In den letzten Handelstagen konnte der Kurs des DAX-Konzerns deutlich zulegen und ist nun exakt wieder an der schwarzen Abwärtstrendgeraden angelangt (siehe Chart unten). Sollte diese auf Tagesschlußkursbasis überwunden werden, erhalten wir ein neues Kaufsignal! Aktuell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...