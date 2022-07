Oracle schliesst Partnerschaft mit Microsoft, um Azure-Kunden den direkten, optimierten Zugriff auf Oracle Databases in Oracle Cloud Infrastructure zu ermöglichen.Austin / Redmond - Oracle und Microsoft kündigen heute die allgemeine Verfügbarkeit von Oracle Database Service for Microsoft Azure an. Mit diesem neuen Angebot können Microsoft Azure-Kunden auf unternehmensorientierte Oracle Database Services mit der vertrauten Benutzeroberfläche in Oracle Cloud Infrastructure (OCI) zugreifen, diese nutzen und sie zuverlässig steuern und bereitstellen.

Den vollständigen Artikel lesen ...