Im Hafen von Bilbao haben RWE und Saitec Offshore Technologies eine schwimmende Windenergie-Anlage montiert und zu Wasser gelassen. Die Pilotanlage soll noch in diesem Sommer in einem Testfeld zwei Meilen vor der Küste installiert werden. Saitec Offshore Technologies und RWE haben im Hafen von Bilbao den Stapellauf für eine schwimmende Windenergie-Anlage im Rahmen des gemeinsamen DemoSATH-Projekts durchgeführt. Das Pilotprojekt schreitet zügig voran und die Installation auf hoher See soll noch in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...