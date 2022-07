Der Gouverneur der Bank of Canada (BOC), Tiff Macklem, sagte in einem Interview am späten Mittwoch, dass "die Inflation in Kanada schmerzhaft hoch bleiben wird". Lies auch: Kanada: Jährlicher Verbraucerpreisindex steigt im Juni auf 8,1% ggü. 8,4% erwartet Weitere Zitate "Die Inflation wird wahrscheinlich für den Rest des Jahres 2022 über 7% bleiben. ...

