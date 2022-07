In Adeje sollen etwa 200 Verbraucher in einem Radium von 500 Metern mit Solarstrom aus einer Photovoltaik-Anlage auf der Musikschule der Stadt versorgt werden sollen. Weitere dieser innovativen Photovoltaik-Gemeinschaften sind in Planung.Eine innovative Energiegemeinschaft "Adeje Verde" haben Eon und die Gemeinde Adeje im Südwesten Teneriffas gegründet. Es sei die erste ihrer Art in Europa und der bislang größte "Solar Circle" in Spanien, teilte der Energiekonzern am Donnerstag mit. In einem 500 Meter Radius werden demnach rund 100 Verbraucher an die Versorgung aus einer Photovoltaik-Anlage angeschlossen. ...

