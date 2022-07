An den europäischen Börsen hat es am Donnerstag, am Tag der ersten Zinserhöhung seit elf Jahren, meist für moderate Gewinne gereicht.Paris / London - An den europäischen Börsen hat es am Donnerstag, am Tag der ersten Zinserhöhung seit elf Jahren, meist für moderate Gewinne gereicht. Auch wenn die Leitindizes in Frankfurt und Madrid etwas schwächer schlossen und der FTSE MIB in Mailand mit Verlusten unter der Regierungskrise litt, fiel das Tagesfazit für den EuroStoxx 50 mit einem Anstieg um 0,31 Prozent auf 3596...

