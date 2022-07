FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 22.07.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1410 (1450) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 1100 (1500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS NEXT PLC PRICE TARGET TO 8000 (8800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS S4 CAPITAL PRICE TARGET TO 360 (550) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES 3I GROUP PRICE TARGET TO 1860 (1840) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES MONEYSUPERMARKET.COM TARGET TO 230 (220) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3200 (3300) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS HOCHSCHILD MINING TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 100 (150) PENCE - BERENBERG CUTS JTC PRICE TARGET TO 880 (945) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES UNILEVER TO 'OUTPERFORM' (MARKET-PERFORM) - PRICE TARGET 4280 (3300) P - CREDIT SUISSE CUTS ANGLO AMERICAN TARGET TO 3680 (3760) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN CUTS INTERMEDIATE CAPITAL PRICE TARGET TO 2440 (2510) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS OCADO PRICE TARGET TO 875 (975) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 530 (750) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS QUILTER TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 115 (180) PENCE - JPMORGAN PLACES QUILTER ON 'NEGATIVE CATALYST WATCH' - MORGAN STANLEY CUTS S4 CAPITAL TO 'EQUAL-WEIGHT' (OW) - PRICE TARGET 160 (700) PENCE - MORGAN STANLEY RAISES WISE TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - PRICE TARGET 570 (700) PENCE - RBC CUTS FEVERTREE DRINKS TO 'UNDERPERFORM' (SECTOR P,) - PRICE TARGET 700(1600)PENCE - SOCGEN RAISES BRITISH AMERICAN TOBACCO PRICE TARGET TO 3980 (3680) PENCE - 'BUY' - STIFEL RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 2100 (2000) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS MONEYSUPERMARKET.COM PRICE TARGET TO 265 (290) PENCE - 'BUY'



