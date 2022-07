Die Rezession rauscht an. Das zeigen die Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone. Der Index für das verarbeitende Gewerbe fiel im Juli von 52.1 auf 49.6.Von Dr. Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Der zusammengefasste Einkaufsmanagerindex für Industrie und Dienstleistungen sinkt von 52 auf 49.4. Die Rezession rauscht an. Das zeigen die Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone. Der Index für das verarbeitende Gewerbe fiel im Juli von 52.1 auf 49.6. Der Index für den Dienstleistungssektor geht von 53 auf 50.6 zurück. Was zu viel ist, ist zu viel.

Den vollständigen Artikel lesen ...