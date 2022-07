Das Open Interest an den Gold-Futures-Märkten ist am Donnerstag nach vorläufigen Angaben der CME Group um rund 9,6.000 Kontrakte gesunken. Stattdessen stieg das Volumen zum zweiten Mal in Folge, diesmal um rund 87,4K Kontrakte. Gold scheint um $1.680 unterstützt zu sein Der mäßige Preisanstieg der Feinunze Gold am Donnerstag war auf ein sinkendes Open ...

Den vollständigen Artikel lesen ...