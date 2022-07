Der chinesische Photovoltaik-Hersteller hat die Effizienzsteigerung vom ISFH unabhängig bestätigen lassen. Der alte Rekord stammt aus dem Oktober 2021.Longi Solar kann Fortschritte bei der Entwicklung seiner Heterojunction-Technologie vermelden. So habe der chinesische Photovoltaik-Hersteller einen Weltrekord von 26,5 Prozent für seine Solarzellen auf Heterojunction-Basis erreicht. Dies sei auf einem monokristallinen M6-Wafer erzielt worden, was ein Durchbruch für großformatige Solarzellen darstelle, so der chinesische Photovoltaik-Hersteller weiter. Das Institut für Solarenergieforschung in Hameln ...

