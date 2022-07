Die Lockdowns in China und die rasch steigende Inflation machen dem Lifthersteller das Leben schwer. Dem will Schindler jetzt mit Preiserhöhungen und der Abarbeitung des Auftragsbestands entgegenwirken.Ebikon - Die Lockdowns in China und die rasch steigende Inflation machen dem Lifthersteller Schindler das Leben schwer. Dem will der Konzern jetzt mit Preiserhöhungen und der Abarbeitung des Auftragsbestands entgegenwirken. Sieben Wochen hat der Lockdown im Produktionswerk von Schindler in Shanghai gedauert. Und auch die Standorte in Henan und Zhejiang waren von der strengen Covid-Politik in China...

Den vollständigen Artikel lesen ...