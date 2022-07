Das Dresdner Unternehmen betriebt an seinem neuen Standort eine Pilot-Produktionsanlage, wo 10 Tonne Solarmodule täglich recycled werden können. Sie ist die Blaupause für mobile Anlagen, die Flaxres vermietet, und dient zur weiteren Optimierung der Prozessschritte.Flaxres hat die Pilotanlage zum Recycling von Solarmodule nach eigenem Bekunden zur Marktreife gebracht. Seine proprietäre Technologie sei in einen industriellen Prozess überführt worden. Die Basis für den Durchbruch bilde dabei ein erfolgreich abgeschossener Massentest mit dem Recycling von 7,5 Tonnen an Solarmodulen in der Produktionsanlage ...

