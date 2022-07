Lonza wächst seit der Trennung vom Chemiegeschäft deutlich schneller und ist vor allem auch profitabler geworden.Basel - Der für den Impfstoff-Auftrag von Moderna bekannte Pharmazulieferer Lonza ist auch im ersten Halbjahr 2022 kräftig gewachsen. Gleiches gilt für die Zahl der Angestellten: Lonza steckt viel Geld in das Wachstum der Zukunft. Von Januar bis Juni steigerte Lonza den Umsatz um 17,3 Prozent auf 2,98 Milliarden Franken, wie das Unternehmen am Freitag in einem Communiqué erklärte.

