An der Schweizer Aktienbörse hat sich am Freitag nach einem bewegten Verlauf zuletzt ein schwächerer Trend durchgesetzt.Zürich - An der Schweizer Aktienbörse hat sich am Freitag nach einem bewegten Verlauf zuletzt ein schwächerer Trend durchgesetzt. Über die ganze Woche gesehen ergab sich aber ein Kursgewinn von rund 1 Prozent. Und das, obwohl zahlreiche Unsicherheitsfaktoren und schwache Konjunkturzahlen den Märkten zugesetzt hatten. Die Stimmung sei auch nicht ungetrübt, hiess es an Markt.

