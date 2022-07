Am 17. Juli hatten wir getitelt: "Volkswagen: Aussichten und Handelsmöglichkeiten für die kommende Woche!" Das war der Text: "Nach starken Verlusten in den vergangenen Wochen erholt sich die Volkswagen-Aktie ISIN: DE0007664039 wieder. Vom Tief hat die Aktie inzwischen knapp 12 Euro zugelegt, das entspricht einem Kursanstieg von rund 10 Prozent. Geht man davon aus, dass der Kurs weiter in Richtung Norden korrigiert, wäre ein Einstieg über dem Widerstand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...