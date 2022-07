In dem dreijährigen Zeitraum 2022-2024 wird Lidl Italien 1,5 Milliarden EUR in dem Land für die Eröffnung von 150 neuen Verkaufsstellen und die Stärkung des Logistiknetzwerkes investieren, um das Angebot von Waren in der Verkaufsstelle noch funktionaler zu machen. Foto © Lidl Italia Insbesondere mit Bezug auf die Stärkung der Logistikstruktur laufen die...

Den vollständigen Artikel lesen ...